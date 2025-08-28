В горах Кабардино-Балкарии погиб экс-президент федерации альпинизма Кубани

В Кабардино-Балкарии во время восхождения на гору Джанги-Тау трое альпинистов попали под камнепад. Один из них, экс-президент федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, погиб. Об этом сообщает Telegram-канал федерации альпинизма России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федерации альпинизма России Фото: пресс-служба федерации альпинизма России

Еще одна участница группы, Екатерина Федорова, получила травмы и была эвакуирована с места происшествия на вертолете. Третий участник остался невредим.

Группа альпинистов начала восхождение на вершину Джанги-Тау (высота более 5 тыс. м.) 25 августа. Во время подъема они столкнулись с камнепадом.

В настоящее время вертолет МЧС России транспортирует двух участников группы, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Эвакуация тела погибшего альпиниста запланирована на 29 августа.

Наталья Белоштейн