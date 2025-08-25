Главные новости за 25 августа. Кавказ

На базе отдыха в Дагестане отравились 29 человек, 19 из них госпитализированы. На базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе, предположительно, произошло пищевое отравление. Известно о как минимум 29 пострадавших, из них 25 — дети. В ЦГБ Дербента госпитализированы 19 человек, в том числе 17 детей.

На территории Невинномысска 25 августа введен режим повышенной готовности ГО и ЧС из-за обвала канализационного коллектора диаметром 500 мм на ул. Матросова. Для ликвидации аварии необходима замена коллектора протяженностью 680 м. Вскрыт грунт глубиной 4 м, протяженностью 150 м.

СУ СК России по Республике Дагестан завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы Избербаша Магомеда Исакова в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), двух эпизодов мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодов превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286). Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В Ессентуках демонтировали патриотический баннер после того, как неизвестные нанесли поверх изображения военного американскую символику. Плакат висел на ограждении школы №11, которую в июле переименовали в честь участника спецоперации Героя России Ивана Каширина.

Верховный суд Карачаево-Черкесии оставил без изменений приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову. Черкесский городской суд 12 мая приговорил Сафонова к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн руб.