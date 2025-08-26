«Газпром» продал санаторий в Кисловодске за 1 млрд рублей

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» продало санаторий «Факел» в Кисловодске московскому ООО «А Промлизинг» за 1 млрд руб., что на 17,9% больше начальной стоимости лота (882,9 млн руб.). Об этом сообщается в протоколе аукциона на электронной торговой площадке Газпромбанка.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что санаторий «Факел» включает в себя спальный и лечебный корпуса, столовую, а также техническое помещение с гаражными боксами.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «А Промлизинг» зарегистрировано в Москве 30 июня 2025 года. Владельцем компании является Цвия Левиев, руководителем — Вячеслав Хлопунов. Основной вид деятельности фирмы — финансовая аренда (лизинг/сублизинг).

Наталья Белоштейн