Губернатор Ставрополья назначил нового замминистра здравоохранения

Губернатор Ставропольского края назначил Елену Ковригину заместителем министра здравоохранения региона. Соответствующее распоряжение глава субъекта подписал 28 августа. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Ставропольского края Фото: Минздрав Ставропольского края

До назначения Ковригина занимала пост начальника отдела проектного управления и разработки государственных программ министерства.

В обязанности нового замминистра войдут курирование делопроизводства, пресс-службы и отдела лицензирования в сфере охраны здоровья граждан. Также она будет отвечать за формирование и ведение государственной программы «Развитие здравоохранения» и управление проектной деятельностью краевого Минздрава.

Тат Гаспарян