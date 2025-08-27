В Дагестане началась реализация федерального туристического проекта

В Дагестане и Бурятии начаты работы по созданию инфраструктуры проекта «Пять морей и озеро Байкал». На эти цели регионам направили 4 млрд руб., сообщает пресс-служба минэкономразвития РФ.

Распределение субсидии и выделение средств стимулирует субъект на создание модульных гостиниц, что позволит «оперативно увеличить количество качественных и доступных мест размещения для туристов», говорится в сообщении.

Федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» предполагает создание всесезонных курортов на побережьях Японского, Каспийского, Черного, Азовского, Балтийского морей, а также озера Байкал. Таким образом, в России планируют создать единую туристическую систему, соединенную водными артериями.

Константин Соловьев