Сельхозпроизводители Ставрополья произвели продукции на 182,6 млрд рублей

Урожайность зерновых культур в Ставропольском крае за семь месяцев 2025 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,6 ц/га. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказстата.

По информации ведомства, масличные культуры (за исключением подсолнечника) показали урожайность 16,7 ц/га, что превышает прошлогодние показатели на 12,8%. Тепличные хозяйства произвели 77 тыс. тонн овощей защищенного грунта — на 12,6% больше, чем годом ранее.

За период с января по июль текущего года сельхозтоваропроизводители региона выпустили продукции на 182,6 млрд руб. Это на 15% превышает объемы производства аналогичного периода 2024 года. Доля сельхозорганизаций составляет 79,5% от общего объема произведенной продукции.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщалось, что валовый сбор зерновых в крае увеличился на 24%. К концу июля аграрии собрали 9,7 млн тонн при средней урожайности 44,5 ц/га.

Валентина Любашенко