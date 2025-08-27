Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В аэропорту Владикавказа предотвратили попытку поджога самолета

В аэропорту Владикавказа предотвратили попытку поджога самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Северной Осетии. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По информации ведомства, 25-летний гражданин России приобрел специальное пиротехническое изделие, а также склонял сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности.

