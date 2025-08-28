Северная Осетия получила 1,4 млрд рублей на модернизацию ЖКХ в 2025 году

Республика Северная Осетия-Алания получила 1,43 млрд руб. казначейских инфраструктурных кредитов на модернизацию систем жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В рамках федеральной программы одобрены 53 проекта в 20 регионах России на общую сумму 27,6 млрд руб. Финансирование направят на строительство, реконструкцию и ремонт 131 объекта коммунальной инфраструктуры. Среди них котельные, сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также очистные сооружения.

«Реализация проектов улучшит качество коммунальных услуг для сотен тысяч граждан. Более стабильное тепло- и водоснабжение получат жилые дома, школы и детские сады»,— подчеркнул чиновник.

С учетом одобренных проектов заявки на казначейские инфраструктурные кредиты на модернизацию ЖКХ подали 57 регионов на общую сумму 146,7 млрд руб. Марат Хуснуллин поручил главам регионов взять реализацию проектов под личный контроль.

Валентина Любашенко