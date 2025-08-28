Главные новости за 28 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Станислава Протасова главой комитета по тарифам. Он вступил в эту должность с 28 августа. Прежде господин Протасов занимал пост председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Временное управление этой структурой возложено на первого заместителя главы комитета Алексея Муровца.

Супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна заняла второе место в рейтинге самых богатых женщин России. Она уступила лишь генеральному директору Wildberries Татьяне Ким. В мае 2022 года госпожа Литвиненко получила от мужа 20,6% акций производителя минеральных удобрений «Фосагро».

В Санкт-Петербурге могут принять законпроект о запрете вейпов. Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок («Единая Россия») заявил, что парламент воспользуется возможностью, если регионам предоставят право ввести такой запрет. По его мнению, проект закона начнут разрабатывать этой осенью.

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер для проведения работ по ремонту Дворцового моста. Состояние переправы должны восстановить к 15 октября. Специалисты начнут ремонтировать объект лишь тогда, когда движение транспортных средств по Благовещенскому мосту полностью восстановят.

По предварительным итогам восьми месяцев текущего года общий объем недвижимости формата light industrial в Петербурге и Ленинградской области составляет 112 тыс. кв. м. С января рынок пополнился 8 тыс. кв. м новых площадей, а к концу года ожидается ввод до 30 тыс. кв. м.

В отношении гендиректора акционерного общества «Ладожский ДСК» возбудили уголовное дело за сокрытие 4 млн рублей от налоговой службы. По версии следствия, с мая по октябрь 2024 года предприниматель переводил деньги контрагентам под видом расчетов, обходя официальные банковские счета организации.

Власти Словакии возобновили выдачу туристических виз для граждан России после трехлетнего перерыва. Услуга доступна в визовых центрах Петербурга и Москвы. Соответствующее решение Братислава приняла в середине лета 2025 года.

В Ленинградской области будут производить балки для высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Площадка станет одним из полигонов. Предприятие разместит компания «Нацпроектстрой». Сроки старта выпуска балок не уточняют. Известно, что каждый элемент для пролетных строений весит 700 тонн.

По итогам первой половины текущего года в Санкт-Петербурге насчитывалось семь автомобильных холдингов, у которых было заключено более 10 дилерских контрактов с брендами из Китая. По данным аналитиков рынка, лидером по числу соглашений с китайскими марками стала ГК «Аларм-Моторс», у которой насчитывается 17 таких контрактов.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявил конкурс на подключение комплекса по переработке отходов (КПО) «Новоселки» к канализационным сетям. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок 28 августа. Минимальная стоимость контракта составляет 194 млн рублей.