Балки для ВСМ Москва – Петербург будут выпускать на полигоне в Ленобласти

В Ленинградской области будут производить балки для высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Площадка станет одним из полигонов, пишет ТАСС со ссылкой на инфоцентр ВСМ.

Предприятие разместит компания «Нацпроектстрой». Сроки старта выпуска балок не уточняют. Известно, что каждый элемент для пролетных строений весит 700 тонн. Ввиду отсутствия возможности доставлять балки по дорогам общего пользования, их будут выпускать непосредственно вдоль будущей магистрали.

Для реализации масштабного проекта в общей сложности задействуют более 20 предприятий Петербурга и Ленобласти. В Северной столице будут готовить машинистов скоростных составов, для обслуживания поездов возведут депо около станции Обухово-2.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий нулевой НДС на перевозки по ВСМ.

Татьяна Титаева