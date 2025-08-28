Петербуржцы в деле: Словакия возобновила выдачу россиянам туристических виз
Власти Словакии возобновили выдачу туристических виз для граждан России после трехлетнего перерыва. Услуга доступна в визовых центрах Петербурга и Москвы. Соответствующее решение Братислава приняла в середине лета 2025 года.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
До ослабления ограничений словацкие визовые центры, начиная с 2022 года, принимали документы только от обладателей вида на жительство, родственников граждан Евросоюза, медиков, водителей, отвечающих за международные первозки, студентов, вахтовиков, дипломатов, высокопоставленных лиц, высококвалифицированных специалистов и работников сельского хозяйства.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что визовый центр Испании в Петербурге перестал принимать небиометрические паспорта.