Петербуржцы в деле: Словакия возобновила выдачу россиянам туристических виз

Власти Словакии возобновили выдачу туристических виз для граждан России после трехлетнего перерыва. Услуга доступна в визовых центрах Петербурга и Москвы. Соответствующее решение Братислава приняла в середине лета 2025 года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

До ослабления ограничений словацкие визовые центры, начиная с 2022 года, принимали документы только от обладателей вида на жительство, родственников граждан Евросоюза, медиков, водителей, отвечающих за международные первозки, студентов, вахтовиков, дипломатов, высокопоставленных лиц, высококвалифицированных специалистов и работников сельского хозяйства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что визовый центр Испании в Петербурге перестал принимать небиометрические паспорта.

Андрей Маркелов