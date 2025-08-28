Семь автохолдингов Петербурга заключили более 10 контрактов с брендами из Китая

По итогам первой половины текущего года в Санкт-Петербурге насчитывалось семь автомобильных холдингов, у которых было заключено более 10 дилерских контрактов с брендами из Китая. Такие цифры в своем Telegram-канале назвал петербургский автоэксперт Денис Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным аналитиков рынка, лидером по числу контрактов с китайскими марками стала ГК «Аларм-Моторс», у которой насчитывается 17 таких соглашений. В портфеле у компаний «Автополе», ИАТ и Major, в свою очередь, по 13 дилерских контрактов. Также 10 или более соглашений есть у «Максимум», «Автопродикс» и автохолдинга «Рольф».

При этом 29 компаний в Петербурге на начало II полугодия имели менее пяти дилерских контрактов с брендами из Китая. В среднем на один петербургский автохолдинг с начала года приходится как раз по пять контрактов с китайскими брендами, отметил господин Гаврилов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что продажи китайских автомобилей с пробегом в Петербурге за полгода выросли на 69%.

Андрей Цедрик