Жена ректора Горного университета стала второй в рейтинге богатейших женщин России

Супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна заняла второе место в рейтинге самых богатых женщин России. Она уступила лишь генеральному директору Wildberries Татьяне Ким, пишет Forbes.

В мае 2022 года Татьяна Литвиненко получила от мужа 20,6% акций производителя минеральных удобрений «Фосагро». Тогда же власти США внесли ректора Горного университета в санкционный список. Информации о Татьяне Литвиненко почти нет.

Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакса», с 2009 по 2016 год ей принадлежала компания «Центр обслуживания на Наличной улице». Организация является учредителем частного образовательного учреждения «Авторская школа "Горный"». «Центр обслуживания на Наличной улице» был инвестором строительства ЖК «Васильевский квартал».

По результатам прошлого года выручка «Фосагро» увеличилась на 15% и достигла 507,7 млрд рублей, чистая прибыль стала меньше на 2% (84,5 млрд рублей). Компания начислила своим акционерам почти 43 млрд рублей дивидендов.

Татьяна Титаева