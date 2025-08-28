КПО «Новоселки» подключат к канализации за 194 млн рублей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявил конкурс на подключение комплекса по переработке отходов (КПО) «Новоселки» к канализационным сетям. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок 28 августа. Минимальная стоимость контракта составляет 194 млн рублей.

Потенциальный подрядчик должен выполнить проектно-изыскательные работы и построить канализационные сети для «Новоселок» до 31 августа 2027 года. Строящийся комплекс по переработке отходов расположен рядом с поселком Левашово. Общая стоимость объекта оценивается в 19,1 млрд рублей.

Соглашение о строительстве КПО было заключено между правительством Петербурга, «Российским экологическим оператором» (РЭО) и «Невским экологическим оператором» (НЭО) во время прошедшего ПМЭФ-2025. 17,2 млрд рублей (90%) из указанной выше суммы предоставит РЭО за счет выпуска «зеленых» облигаций. Их приобретателем выступит ПАО «Сбербанк».

Андрей Маркелов