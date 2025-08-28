Гендиректора «Ладожский ДСК» заподозрили в сокрытии 4 млн рублей от налоговой

В отношении гендиректора акционерного общества «Ладожский ДСК» возбудили уголовное дело за сокрытие 4 млн рублей от налоговой службы, сообщает 78.ru. По версии следствия, с мая по октябрь 2024 года предприниматель утаил указанную сумму, предназначенную для погашения налоговой задолженности.

Чтобы скрыть финансовые потоки, глава компании переводил их контрагентам под видом расчетов, обходя официальные банковские счета организации. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

АО «Ладожский ДСК» зарегистрировано в поселке Аврово Волховского района Ленобласти. Общество занимается производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК возбудил уголовное дело в отношении гендиректора одного из петербургских предприятий по производству косметики. Руководитель фирмы уклонялся от уплаты НДС, налога на прибыль и акциза на общую сумму более 134 млн рублей.

Андрей Маркелов