Объем рынка light industrial в Петербурге достиг 112 тыс. кв. м c начала года

По предварительным итогам восьми месяцев текущего года общий объем недвижимости формата light industrial в Петербурге и Ленинградской области составляет 112 тыс. кв. м. С января рынок пополнился 8 тыс. кв. м новых площадей, а к концу года ожидается ввод до 30 тыс. кв. м. Такими данными с «Ъ-СПб» 28 августа поделились аналитики NF Group.

Таким образом, отмечают эксперты рынка, после умеренного первого полугодия, когда на рынок вышел лишь один проект в индустриальном парке «Ломоносовский» площадью 2,6 тыс. кв. м, сегмент продемонстрировал постепенное, но устойчивое развитие.

Ставки аренды и цены продажи в сегменте остаются на достигнутых в прошлом квартале уровнях. Средневзвешенная ставка аренды на объекты класса А составляет 11,9 тыс. руб. за кв. м в год, на объекты класса В — 10,5 тыс. руб. за «квадрат». Стоимость продажи установилась на отметке 105 тыс. руб. за кв. м для объектов класса А и 64 тыс. руб. за кв. м для класса В.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам первой половины этого года ставка аренды на индустриальные объекты формата light industrial класса А в Петербурге составила 11,9 тыс. рублей за кв. м в год, прибавив за полгода 4%.

Андрей Цедрик