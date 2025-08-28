Ярмарка мастеров, литературные чтения и Fashion Verdict

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье новороссийцы и гости города смогут посетить концерты, спектакли и ярмарку ручных изделий. А еще можно посмотреть кино и запланировать поход в цирк. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Где послушать музыку

29 августа в 18:00 в Морском культурном центре состоится творческий вечер «Чехов. Истинные происшествия». Кубанский духовой оркестр представит проект к 165-летию великого русского писателя. В нашей новой программе оживут сразу восемь рассказов Чехова: «Ушла», «Выигрышный билет», «Радость», «От нечего делать», «Канитель», «Драма», «Пари» и «Жизнь прекрасна». А объединят их знаменитые музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.

Стоимость билета — 400 руб. (12+)

29 августа в 20:00 в ресторане «Рафферти» выступит группа Fashion Verdict из Краснодара. Ребята пройдутся по хитам 80-х и 90-х и исполнят лучшие песни Modern Talking, Dr. Alban, Haddaway и других исполнителей.

Стоимость билета — 1000 руб. (16+)

30 августа в 22:00 в «Бла-Бла кафе» пройдет ретро-вечеринка, диджей представит специально подготовленную музыкальную программу, включающую популярные танцевальные композиции 1980-х, 1990-х и 2000-х годов.

Вход — свободный (18+)

Какие спектакли и выставки посетить

30 августа в 19:00 в гортеатре зрители смогут оценить комедийную постановку Даниила Безносова «Преступник поневоле». По сюжету главные герои живут на далекой колонии, к которой скоро приедет комиссия с Земли. Пытаясь привести все в порядок, жители постараются воссоздать условия, взятые из старых земных книг.

Стоимость билета — от 600 руб. (16+)

31 августа в 19:00 в гортеатре представят музыкальный комедийный спектакль с грузинским акцентом «Невеста из Имеретии». Постановка — лауреат Всероссийского фестиваля, трех театральных фестивалей профессиональных театров. В спектакле песни исполняют сами артисты.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

Что смотреть в кино

Кинотеатры Goodzone и «Монитор Красная Площадь» представят необычный триллер по компьютерной игре «Выход». Сюжет: главный герой оказывается заперт в бесконечных переходах метро, которые постепенно начинают сводить его с ума. Чтобы выбраться из этого пугающего лабиринта, нужно строго следовать правилам. А каждая ошибка отбрасывает в самое начало пути.

Стоимость билета — от 350 руб. (16+)

Также в этих кинотеатрах пройдет повторный показ культового аниме Мамору Осии «Призрак в доспехах». По сюжету действие происходит в 2029 году в сеттинге киберпанка. Майору Мотоко Кусанаги из службы безопасности предстоит провести расследование и выйти на тайну личности таинственного хакера.

Стоимость билета — от 350 руб. (16+)

Кинотеатры также продолжат показ семейной приключенческой комедии «Дети-шпионы». По сюжету семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из них обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов.

Стоимость билета — от 300 руб. (12+)

В кинотеатрах Новороссийска также стартуют премьерные показы авторской ленты Алпера Местчи «Астрал. Заклятие мертвых». Доктор Кемаль скрывается с семьей в загородном доме, спасаясь от мафии и пытаясь вылечить больную дочь. Однако в особняке начинают твориться странные и пугающие вещи.

Стоимость билета — от 350 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

С 30 по 31 августа в ТЦ «Бон Пассаж» состоится ярмарка мастеров. Будут представлены ювелирные изделия, мыло и свечи ручной работы, а также изделия из кожи, дерева, смолы, гипса и другие.

Вход — свободный (0+)

30 и 31 августа в 19:00 в цирке-шапито «Торнадо» зрителям представят новую Международную программу «Медведи на буйволах». Хищники будут кататься в манеже верхом на мощных и непокорных буйволах под руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе. В программе также выступление воздушных гимнастов без страховки и номера с экзотическими животными. Детям до четырех лет вход бесплатный.

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+)

31 августа в 19:00 около фонтана на бульваре Черняховского стартует военно-патриотический аудиоспектакль «393 шага». Это часовое пешее погружение в одну из самых значимых страниц истории города-героя Новороссийска. Спектакль затронет яркие события истории обороны города Новороссийск 1942–1943 годов. Художественный сценарий позволяет участникам путешествия погрузиться в атмосферу тех событий, оказавшись на передовой вместе с героями сражений.

Стоимость билета — от 600 руб. (12+)