Главные новости за 28 августа. Сочи

Ночью аэропорт Сочи вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов из соображений безопасности полетов.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках третьего тура розыгрыша Кубка России Пути РПЛ на своем поле уступил «Краснодару». Матч закончился со счетом 2:4.

Троих детей из России, пострадавших в дорожной аварии в Гагрском районе Абхазии, эвакуировали в медицинские учреждения Сочи для продолжения лечения.

С 30 августа между Сочи и Сухумом начнет действовать регулярное морское сообщение на скоростном судне «Комета».

Участок для размещения станции высокоскоростной магистрали Москва — Сочи находится в 700 м от строящегося аэровокзального комплекса Краснодара.

Средства размещения Сочи к бархатному сезону оказались забронированы на 90%.