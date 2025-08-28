Регулярные морские рейсы между Сочи и Сухумом начнутся 30 августа

С 30 августа между Сочи и Сухумом начнет действовать регулярное морское сообщение на скоростном судне «Комета». Об этом сообщил департамент транспорта Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Рейсы будут выполняться еженедельно по выходным дням. Навигация продлится до 1 октября.

Судно вмещает 120 пассажиров. Дорога займет примерно два часа. Стоимость билета туда-обратно составляет 2–2,5 тыс. руб. Приобрести билеты можно в кассах.

Первый рейс «Комета» совершила 6 августа. Тестовый маршрут в Абхазию выполнило пассажирское судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Поездка заняла 2,5 часа.

Вице-президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин Ольга Шебзухова считает, что запуск регулярных рейсов между Сочи и Сухумом может быть успешным в летний период, когда загрузка судна достигнет 90–95%. Однако в межсезонье количество пассажиров снизится до 50–60. Она подчеркивает, что морское сообщение не окажет значительного влияния на общий туристический поток, но будет положительным явлением для связи черноморского побережья России и Абхазии. Эксперт отмечает, что одного маршрута недостаточно, необходимо развивать морское пассажирское сообщение по всему побережью.

«Ъ-Сочи» писал, что количество пассажиров на круизном лайнере Astoria Grande, курсирующем между Сочи, Турцией и Египтом, увеличилось на 15%. С начала марта по конец августа 2025 года он перевез 23 тыс. человек.

Мария Удовик