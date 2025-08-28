Расписание в аэропорту Сочи планируют восстановить до конца дня
Ночью аэропорт Сочи вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов из соображений безопасности полетов. Расписание планируют восстановить в течение дня, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе аэропорта курорта.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Надеемся, что в течение сегодняшнего дня расписание авиакомпании восстановят»,— уточнили представители воздушной гавани курорта.
Сейчас специалисты занимаются корректировкой рейсов. Возможны переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток.
Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса у авиакомпании перед вылетом. Актуальную информацию можно получить из аудиообъявлений, на электронных табло и информационных экранах в терминале, а также на официальном сайте аэропорта Сочи и в телеграм-боте AerodinamikaBot.
Авиаперевозчики информируют об изменениях по контактам, указанным в бронировании.
Аэропорт совместно с авиакомпаниями работает над скорейшей стабилизацией регулярного расписания.
В ночь с 27 на 28 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, 22 из которых сбили над Черным морем. В Ростовской и Самарской областях перехватили по 21 БПЛА, а в Краснодарском крае — 18.
В Крыму нейтрализовали 11 беспилотников. По три беспилотника уничтожили в Воронежской и Саратовской областях, два — в Волгоградской области, один — над Азовским морем.