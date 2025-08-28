Сочи выходит на бархатный сезон с 90% загрузкой средств размещения

Средства размещения Сочи к бархатному сезону оказались забронированы на 90%. Курорт сохраняет статус одного из самых востребованных направлений для отдыха в России, отмечает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На прямой линии мэра Сочи Андрея Прошунина и его заместителей было заявлено, что основная задача курорта сегодня — обеспечение качественного и безопасного отдыха, а не рекорды по числу туристов. По данным Роспотребнадзора, проведшего более 4,5 тыс. исследований, купание на сочинских пляжах полностью безопасно. Летом город уже принял около 3,5 млн гостей, средняя загрузка гостиниц составляет 85%, а в наиболее популярных объектах приближается к максимуму.

На сентябрь—октябрь бронирование санаториев и пансионатов с лечением достигло 90%. В мэрии отмечают, что это стало возможно благодаря системе скидок и специальных предложений, которые разработали около 50 отельеров. В бархатный сезон в Сочи продолжат работу 180 пляжных территорий, из которых 107 уже прошли федеральную классификацию. При этом 63 пляжа отмечены международной наградой «Синий флаг», подтверждающей качество воды и высокий уровень инфраструктуры.

Заместитель мэра Сергей Сомко подчеркнул, что наибольшим спросом у гостей пользуются санаторно-курортное лечение и оздоровительные программы, особенно актуальные в период мягкой погоды. В среднем на сентябрь городские коллективные средства размещения забронированы на 76%.

Сочи укрепляет позиции не только во внутреннем, но и во въездном туризме. Полеты из аэропорта курорта выполняются в 16 стран, включая Таиланд, ОАЭ, Египет, Кувейт, Бахрейн, Сербию и Грузию. За семь месяцев 2025 года пассажиропоток на международных направлениях превысил 1 млн человек, что почти на 13% выше уровня прошлого года. С начала года Сочи уже посетили 5,4 млн туристов из России и зарубежных стран.

Мария Удовик