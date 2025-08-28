Станцию ВСМ Москва — Сочи планируют разместить вблизи аэропорта Краснодара

Участок для размещения станции высокоскоростной магистрали Москва — Сочи находится в 700 м от строящегося аэровокзального комплекса Краснодара. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров ООО «Аэротерминал» Александр Шмигельский во время пресс-тура по территории строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Есть крупные федеральные планы по строительству высокоскоростной магистрали из Москвы сначала в Новороссийск и потом в Адлер. Ветка может проходить в 700 м от нового комплекса, у нас предусмотрено место для строительства железнодорожного терминала»,— заявил господин Шмигельский.

Он уточнил, что планы по строительству аэропорта разрабатываются РЖД и правительством России, а не компанией-застройщиком. Место для аэропорта выбрано, но пока нет официального решения, так как это требует значительных федеральных инвестиций.

Также на территории предусмотрено место для автобусной станции, чтобы обеспечить удобный транспорт для местных жителей.

Господин Шмигельский сообщил, что действующий терминал будет продолжать работать в режиме международных авиарейсов некоторое время после открытия нового. Он объяснил, что по технологии строительства таких объектов запуск не может произойти одновременно с началом работы нового аэропорта. Сначала необходимо завершить проектные решения и передать их в Росгранстрой.

После полного перехода на новый терминал у компании есть планы по развитию территории старого аэропорта, которые будут представлены общественности позже.

В 2022 году Минтранс России начал рассматривать возможность создания скоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером. По оценкам президента Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, строительство высокоскоростной магистрали Москва — Сочи может начаться не ранее 2045 года, а финансирование будет заложено в федеральный бюджет после 2030 года.

Мария Удовик