ФК «Сочи» проиграл «Краснодару» в Кубке России

Футбольный клуб «Сочи» в рамках третьего тура розыгрыша Кубка России Пути РПЛ на своем поле уступил «Краснодару». Матч закончился со счетом 2:4.

В истории очных игр между «Сочи» и «Краснодаром» сыграно двенадцать официальных матчей. Восемь побед у краснодарцев, трижды побеждали сочинцы, еще один матч команды свели вничью.

Первый тайм получился результативным и прошел под преимуществом «Краснодара». На 19-й минуте полузащитник «быков» Данила Козлов открыл счет в этом противостоянии, а в одной из следующих атак Кевин Ленини удвоил преимущество своей команды. Сочинцы в первой половине имели подходы к чужим воротам, но своими возможностями не воспользовались.

В самом начале второго тайма Никита Кривцов забил третий мяч в ворота Юрия Дюпина. На 78-й минуте результативно ответил защитник «Сочи» Макар Чирков. На 85-й минуте Гаэтан Перрен снова сделал счет крупным. Уже в добавленное время Игнасио Сааведра установил окончательный результат матча. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:4.

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 30-го августа сыграет в Москве со «Спартаком». После шести туров в РПЛ будущий соперник занимает восьмое место в турнирной таблице и имеет в своем активе восемь набранных баллов. «Барсы» располагаются на 16-м месте с одним набранным очком.

Евгений Леонтьев