Пострадавших в ДТП в Абхазии детей доставили в медучреждения Сочи

Троих детей из России, пострадавших в дорожной аварии в Гагрском районе Абхазии, эвакуировали в медицинские учреждения Сочи для продолжения лечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Абхазии Дамея Касландзию.

ДТП произошло вечером 26 августа в Гагрском районе. В результате инцидента пострадали 22 российских туриста.

Троих детей, пострадавших в ДТП 26 августа в Гагрском районе, доставили в больницы Сочи. Один ребенок в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Всего в аварии пострадали 22 человека, всем была оказана необходимая медицинская помощь, сообщил господин Касландзия.

Он добавил, что только троим из 22 пострадавших понадобилось стационарное лечение. Остальные получают амбулаторную помощь или отказались от медицинского обслуживания.

Ситуация находится под контролем министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутбы, который своевременно сообщает руководству республики о состоянии пациентов.

Мария Удовик