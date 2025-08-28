Экологические исследования подтвердили безопасность объектов ОТЭКО в порту Тамань

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, подвела итоги регулярного экомониторинга за I полугодие 2025 года. С января по июнь сотрудники независимых экоаналитических лабораторий исследовали 3694 пробы морской воды, почвы, донных отложений и воздуха в порту Тамань и ближайших населённых пунктах. Ни одна из исследованных проб не показала превышений предельно допустимых концентраций. Регулярный мониторинг позволяет компании убедиться в отсутствии негативного влияния на природную среду Таманского полуострова.

Фото: компания «ОТЭКО»

На протяжении полугода аккредитованные государством испытательные лаборатории в соответствии с утверждёнными графиками исследовали такие показатели, как содержание оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, керосина, формальдегида, сероводорода, предельных углеводородов, оксида азота, диоксида серы, углерода (сажи), бензоапирена и взвешенных веществ в атмосферном воздухе. Результаты мониторинга показали, что все значения находятся в пределах нормы, а в ряде случаев — даже в разы ниже уровня предельно допустимых концентраций. Контроль проводился на границе санитарно-защитной зоны и в пределах жилой застройки ближайших населенных пунктов (п. Волна и ст. Тамань), а также непосредственно на производственных площадках «ОТЭКО».

В частности, в первом квартале 2025 года средние показатели содержания взвешенных веществ в пробах атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон находились вдвое ниже верхней границы предельно допустимой концентрации. Средние суточные показатели предельных углеводородов — ниже нормы на 99,4%.

Уровень шума (анализируются общие значения вибрации и спектр) в рамках изучаемых территорий в дневное и ночное время находился в допустимых пределах.

Для контроля состояния почв было отобрано более 20 образцов с производственных площадок ОТЭКО. Исследования проводились по следующим показателям: нефтепродукты, бензоапирен, pH, тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть). По результатам мониторинга ни одна из исследованных проб не показала превышений предельно-допустимых концентраций.

Фото: компания «ОТЭКО»

За первое полугодие 2025 года лаборатории провели анализ 269 образцов морской воды, донных отложений и морской биоты (совокупности видов растений, животных и микроорганизмов). Пробы анализировались на количественное содержание железа, иона аммония, нитратного азота, взвешенных веществ и концентрации кислорода. Содержание иона аммония в морской воде в 56 раз ниже предельно допустимых значений, что положительно сказывается на жизни морских обитателей. Анализ донных отложений на содержание нефтепродуктов показал, что все параметры находятся в допустимых пределах. В исследованных образцах проб морской биоты обнаружены таксоны фитопланктона и зоопланктона. В общей численности фитопланктона преобладала доля диамоантовых водорослей, а в составе зоопланктона доминировали личинки двустворчатых моллюсков.

«Многолетнее сотрудничество с аккредитованными испытательными лабораториями и использование высокоточных средств измерений позволяют нам объективно оценивать качественное состояние окружающей среды на Таманском полуострове, её соответствие запросам населения ближайших к производственным площадкам ОТЭКО станиц и посёлков. Минимизация любых рисков для экологии Тамани и соблюдение требований природоохранного законодательства — это один из главных приоритетов деятельности ОТЭКО. Компания бережно относится к уникальной природе Таманского полуострова и прикладывает все усилия для сохранения уверенности местных жителей в экологическом благополучии — именно для этого мы осуществляем регулярный контроль за состоянием атмосферного воздуха, почв, уровня шумового загрязнения, природной воды, донных отложений, биоты в акватории порта»,— отмечает руководитель управления промышленной экологии ОТЭКО Анна Политыко.

Помимо передовых защитных мер на производстве, ОТЭКО реализует общественно значимые экоинициативы, среди которых ежегодная акция по уборке берегов Чёрного моря от отходов, посадка лесонасаждений в станицах и посёлках Темрюкского района, экоуроки для таманских школьников и многое другое. Неделю назад в рамках многолетней традиции исполнения компенсационных мероприятий компания выпустила в реку Протока почти 180 000 мальков русского осетра.