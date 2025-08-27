Главные новости за 27 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Хамовнический районный суд Москвы 27 августа приговорил бывшего руководителя ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 35 млн рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере. Экс-главу петербургской полиции также лишили наград и звания генерал-лейтенанта.

По Невскому проспекту открыли движение транспорта, передает корреспондент «Ъ-СПб». Обновление покрытия на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания протяженностью 2,7 км завершено к среде, 27 августа. Работы на Невском проспекте вело АО «ВАД». Специалисты вырезали изношенное полотно и уложили 24 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

Основанная в Санкт-Петербурге торговая сеть «Лента» планирует приобрести гипермаркеты «О’кей». Ритейлер находится на стадии необязывающего предложения. По оценкам экспертов, стоимость сети гипермаркетов может составить 40-55 млрд рублей. Сделка позволит «Ленте» усилить присутствие в сегменте гипермаркетов.

Заслуженный артист РСФСР, народный артист России, оперный певец Сергей Алексашин скончался в возрасте 73 лет. О смерти актера сообщили в пресс-службе Мариинского театра, в котором господин Алексашин прослужил 36 лет. В культурном учреждении отметили, что Алексашкину удалось завоевать любовь зрителей в разных странах за счет таланта проживания образа и виртуозного перевоплощения.

Власти Ленобласти начнут изъятие земельных участков под строительство вестибюля станции метро «Кудрово» в сентябре, сообщил в своем Telegram-канале губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. По его словам, коллеги из Петербурга обеспечивают прохождение экспертизы проекта строительства.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не стал включать в перечень выявленных объектов культурного наследия вестибюль станции метро «Парк Победы», дома на проспекте Обуховской Обороны и здание НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ).

На проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге исчезла мемориальная доска со стены бывшей школы № 117, где училась поэтесса и военный журналист Ольга Берггольц. Градозащитники предполагают, что доску, установленную в 1990 году по проекту скульптора Вячеслава Бухаева, могут перенести в соседний сквер.

За трудоустройство в такси иностранных граждан с трудовым патентом на другой вид деятельности предлагается штрафовать компании. Такую инициативу выдвинул депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия»). Парламентарий уверен, что организации должны нести ответственность за наем такого персонала.

Закрытие на реставрацию лютеранской церкви Святой Анны, более известной как Анненкирхе, вновь перенесли. Старт работ изначально планировался 1 сентября, однако пока продолжаются подготовительные работы по проекту, который не требует закрытия здания.

Массовая потасовка произошла около строящегося здания на Голландской улице в поселке Янино-1 в Ленинградской области. После инцидента полицейские провели рейд и забрали в отделы 30 мигрантов. Среди задержанных установили трех зачинщиков конфликта. Они стали фигурантами дела по статье о хулиганстве.