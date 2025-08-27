О дне же том и часе никто не знает: закрытие Анненкирхе на реставрацию перенесли
Закрытие на реставрацию лютеранской церкви Святой Анны, более известной как Анненкирхе, вновь перенесли. Об этом сообщили в Telegram-канале объекта культурного наследия 27 августа.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Старт работ изначально планировался 1 сентября, однако пока продолжаются подготовительные работы по проекту, который не требует закрытия здания. О новой дате возможного закрытия Анненкирхе не уточняется.
«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один»,— говорится в сообщении.
На текущий момент в здании проводят выставку о трех веках истории Анненкирхе «Рок, кино и пламя», концерты, богослужения и другие мероприятия.
