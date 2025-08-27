Оперный певец Сергей Алексашин скончался на 74-м году жизни

Заслуженный артист РСФСР, народный артист России, оперный певец Сергей Алексашин скончался в возрасте 73 лет. О смерти актера сообщили в пресс-службе Мариинского театра, в котором господин Алексашин прослужил 36 лет.

За это время артист исполнил более 40 партий. В Мариинском театре отметили, что за счет таланта проживания образа, виртуозного перевоплощения и глубокого голоса Сергею Алексашину удалось завоевать любовь зрителей в разных странах.

Артист за свою карьеру выступал с гастролями в Европе, США, Австралии, Японии, Южной Корее. Его также приглашали солировать в Метрополитен-опере, театре Ла Скала, Королевском оперном театре Ковент-Гарден и других театрах.

Информация о дате и месте прощания появится позже.

Татьяна Титаева