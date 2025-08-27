Ритейлер «Лента» задумался о покупке гипермаркетов «О’кей»

Основанная в Санкт-Петербурге торговая сеть «Лента» планирует приобрести гипермаркеты «О’кей». Ритейлер находится на стадии необязывающего предложения, пишут «Известия» со ссылкой на три источника, близких к сторонам сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По оценкам экспертов, стоимость сети гипермаркетов может составить 40-55 млрд рублей. Сделка позволит «Ленте» усилить присутствие в сегменте гипермаркетов, «О’кей» же сможет сконцентрироваться на формате дискаунтеров.

Пока стадия предполагает определение условий между продавцом и покупателем. Заключение соглашение произойдет лишь при одобрении правкомиссией первичной сделки. Речь идет о продажи российского бизнеса гипермаркетов «О’кей» менеджменту компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Лента» выкупила челябинскую торговую сеть «Молния».

Татьяна Титаева