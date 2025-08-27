Земельные участки под строительство метро «Кудрово» начнут изымать в сентябре

Власти Ленобласти начнут изъятие земельных участков под строительство вестибюля станции метро «Кудрово» в сентябре, сообщил в своем Telegram-канале губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. По его словам, коллеги из Петербурга обеспечивают прохождение экспертизы проекта строительства.

Известно, что возведение станции «Кудрово» обойдется в 73,96 млрд рублей. Начало работ запланировано на 2025 год, объект должен открыться для пассажиров в 2029 году. Длина ветки до будущей станции составит 2,5 км, из них по городу на Неве пройдет 1,5 км. По словам специалистов, участок является одним из наиболее сложных в метростроении Петербурга.

Андрей Маркелов