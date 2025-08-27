Рейд после потасовки в Янино привел в отделы полиции 30 мигрантов

Массовая потасовка произошла около строящегося здания на Голландской улице в поселке Янино-1 в Ленинградской области. После инцидента полицейские провели рейд и забрали в отделы 30 мигрантов, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Информация о происшествии поступила правоохранителям накануне, из медучреждений заявлений по этому факту полиции не приходило. Сотрудники ведомства оперативно провели рейд и доставили в отделы 30 иностранных граждан.

Среди задержанных установили трех зачинщиков конфликта. Они стали фигурантами дела по статье о хулиганстве. Помимо этого, 23 мигранта привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Еще одного иностранца поместили в спеццентр для выдворения за пределы России за незаконное пребывание на территории РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция выявила 130 мигрантов на стройках в Ломоносовском районе.

Татьяна Титаева