Петербургский депутат предложил штрафовать компании за нелегалов в такси

За трудоустройство в такси иностранных граждан с трудовым патентом на другой вид деятельности предлагается штрафовать компании. Такую инициативу выдвинул депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия»), пишет «Парламентская газета».

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Власти Северной столицы до конца года запретили мигрантами с патентами работать в такси и службах доставки. В этой ситуации иностранцы могут найти лазейку: оформить патент на другой вид деятельности или устроиться по чужим документам. Такие нарушения полиция способна зафиксировать в ходе рейдов.

Господин Цивилев уверен, что компании должны нести ответственность за наем такого персонала. Депутат обратился с вопросами о контроле за этой сферой к вице-губернатору Владимиру Княгинину. Парламентарий предложил дополнить КоАП РФ специальными нормами, устанавливающими ответственность агрегаторов такси. Сперва необходимо составить методические рекомендации для всех участников процесса по новым правилам, полагает Алексей Цивилев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года приставы Петербурга выдворили из России свыше 4,5 тысяч нелегалов.

Татьяна Титаева