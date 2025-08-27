Со стены «школы Берггольц» на Обуховской Обороны исчезла мемориальная доска

На проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге исчезла мемориальная доска со стены бывшей школы № 117, где училась поэтесса и военный журналист Ольга Берггольц. Об этом 27 августа сообщили очевидцы в Telegram-канале «Живой город». Градозащитники предполагают, что доску могут перенести в соседний сквер.

Мемориальная доска была установлена в 1990 году по проекту скульптора Вячеслава Бухаева. Она посвящена дивизии народного ополчения Володарского района, которая принимала участие в обороне Ленинграда и была сформирована в здании школы. О возможном сносе здания заговорили еще в конце 2021 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что КГИОП не включил «школу Берггольц» и соседний дом 68 по проспекту Обуховской Обороны в реестр вновь выявленных памятников. Снести здания планируют из-за строительства Большого Смоленского моста, который должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году.

Андрей Маркелов