В Новороссийске реконструируют исторический эпизод битвы за освобождение города

30 августа в Мысхако на ул. 8-й Гвардейской пройдет военно-патриотическое мероприятие «Колодец жизни в Долине смерти». В память о сражениях Великой Отечественной войны зрители увидят масштабную историческую реконструкцию, а также показательные выступления современных российских военных, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Гостей ждут интерактивные площадки: мастер-классы, выставка уникальных экспонатов и возможность пообщаться с ветеранами специальной военной операции. Начало в 17:00, вход свободный.

Саркис Айвазян

