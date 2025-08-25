Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе с 13 августа со дна Черного моря подняли 2 тысячи мешков с мазутом

В районе поселка Джемете завершаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. С 13 по 24 августа водолазы подняли с морского дна 2 тыс. мешков, заполненных собранным мазутом.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В операции по ликвидации последствий загрязнения были задействованы сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службы. Специалисты собирают мазут со дна и укладывают его в мешки.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все