В Анапе с 13 августа со дна Черного моря подняли 2 тысячи мешков с мазутом
В районе поселка Джемете завершаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. С 13 по 24 августа водолазы подняли с морского дна 2 тыс. мешков, заполненных собранным мазутом.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
В операции по ликвидации последствий загрязнения были задействованы сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службы. Специалисты собирают мазут со дна и укладывают его в мешки.