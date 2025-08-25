Константин Елин: «На юге России каждый так или иначе соприкасался с нашей продукцией»
Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»
Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 21 августа провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стал владелец компании «ЗаводПЭТ» Константин Елин. Гостям и резидентам клуба спикер рассказал, откуда приехал в Краснодар, как занялся производством пластиковой тары, сколько бутылок компания производит ежемесячно и почему он закупает оборудование в Китае.
Гость бизнес-завтрака Константин Елин
Фото: Михаил Брайко
Константин родился в Нижневартовске. Окончил военно-космический университет имени А. Ф. Можайского. На дворе был 2002 год. На денежное довольствие молодого выпускника в то время было сложно прокормить семью. Константин отказался от карьеры военного и поступил в Московский технический университет связи и информатики. Некоторое время работал в компании, которая занималась продажей компьютеров, бытовой техники и комплектующих. В 2007 году уже сам открыл в Нижневартовске по франшизе магазин. Но спустя 1,5 года головная компания закрылась.
Константин Елин: «В среднем мы выпускаем 5 млн бутылок в месяц»
Фото: Михаил Брайко
«Мы приняли решение переехать семьей в Краснодарский край — регион, куда до этого приезжали на отдых к родителям. Я устроился на работу в крупную девелоперскую компанию, где познакомился со своим будущим на тот момент компаньоном»,— вспоминает Константин Елин.
Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор
Фото: Михаил Брайко
В 2009 году вместе с партнером решили открыть собственный бизнес. Организовали производство пластиковой упаковки. Благодаря субсидии от государства в первый же год вышли в ноль. Затем переехали в новое помещение, закупили новое оборудование. Началось бурное развитие. В 2025 году компании исполняется 15 лет. Сегодня она является одним из крупнейших производителей ПЭТ-тары в ЮФО.
«В среднем мы выпускаем 5 млн бутылок в месяц. Рентабельность составляет около 10%. Общая площадь завода — 5 тыс. кв. метров, непосредственно цех выдува ПЭТ занимает 1 тыс. "квадратов". Используем 13 автоматических линий и три полуавтоматические. Работает у нас около 100 человек»,— рассказал Константин Елин.
По словам спикера, пресс-формы, станки и другое производственное оборудование закупается в Китае. В России все это купить практически невозможно.
Как отмечает Константин, ассортимент пресс-форм влияет на ассортимент выпускаемого продукта. «За июль мы сделали порядка 180 разных видов бутылочных форм, не считая вида упаковки, цветов, веса бутылки. И все это не скапливается на складе, а делается под заказ»,— говорит Константин Елин.
Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Константин Елин — владелец компании «ЗаводПЭТ»; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»
Фото: Михаил Брайко
При этом пластиковая продукция, которую завод выпускает, хорошо перерабатывается и используется повторно.
«Могу сказать совершенно точно: на юге России каждый так или иначе соприкасался с нашей продукцией»,— отметил спикер в завершении встречи.
