На Кубани проведут более 160 археологических экспедиций в 2025 году

До конца 2025 года в Краснодарском крае проведут 164 археологические экспедиции. Регион является одним из лидирующих в стране по количеству экспедиций и многообразию памятников археологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, сейчас на государственной охране в регионе находится более 15 тыс. объектов археологического наследия. Это стоянки древних людей каменного века, дольмены эпохи бронзы, античные города-государства, а также средневековые укрепления и крепости.

Сейчас в Тамани проводят раскопки на территории древнего города «Гермонасса-Тмутаракань». Раньше там располагался центр древнерусского княжества.

Под Анапой находится памятник археологии «Семибратнее городище». Он является одним из крупнейших городов в эпоху античности.

В поселке Сенном специалисты продолжают многолетние комплексные исследования античного и средневекового археологического памятника Фанагория. В раскопках участвуют работники Российской академии наук и высших учебных заведений, включая Кубанский государственный университет. Они изучают жилые кварталы с остатками домов и хозяйственных построек, мастерских, виноделен.

В 2025 году археологические исследования проводят в рамках строительства Таманского группового водопровода в Темрюкском районе. Изыскания ведутся на шести памятниках. На одном из них обнаружили редкие погребальные комплексы с применением кремации.

Кроме того, раскопки кургана проводили в Краснодаре. Там обнаружили более 50 погребений разных эпох с остатками поминальных тризн.

Алина Зорина