ОТЭКО подарила жизнь 180 тысячам мальков русского осетра

С 19 по 21 августа 2025 г. компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, продолжила многолетнюю традицию выполнения компенсационных мероприятий и выпустила в водные объекты рыбохозяйственного значения Краснодарского края молодь русского осетра.

Почти 180 000 мальков средней штучной навеской 8,13 грамма выпущены в реку Протока с Гривенского осетрового рыбоводного завода, где их несколько месяцев бережно выращивали рыбоводы и ихтиологи. Место для выпуска было рекомендовано специалистами из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»). После «детского сада» в бассейнах и прудах рыбоводного завода река Протока стала для маленьких осетров своеобразной «школой» жизни и отправной точкой в большое путешествие. Совсем скоро они возьмут курс на Азовское море, чтобы пополнить популяцию Азово-Черноморского бассейна.

Специальная комиссия, в состав которой вошли представители отдела воспроизводства водных биологических ресурсов и отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и руководитель Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод», приняла работы по выпуску молоди русского осетра, подтвердив их соответствие всем требованиям.

«За каждым мальком, отправляющимся в самостоятельную жизнь, стоит кропотливая работа и самые современные биологические технологии. До берега реки молодь перевозят в цистернах с чистой водой емкостью 3 тысячи литров каждая. В одной цистерне можно транспортировать до 35 тысяч особей, в ней поддерживается необходимая температура и оптимальный уровень кислорода, чтобы мальки не испытывали лишний стресс. Выпуск в реку осуществляется через специальный желоб, из которого молодь вместе с водой попадает в водоем. Все эти мероприятия направлены на повышение приживаемости и успешную миграцию молоди в Азовское море. Возрождение осетровых — это сложная задача, и мы как экологически ответственная компания рады, что можем вносить свой значительный вклад в ее решение, поддерживая экологическую политику региона»,— отметила руководитель управления промышленной экологии ОТЭКО Анна Политыко.

Забота об окружающей среде — один из главных приоритетов ОТЭКО. Компания не только строго следит за тем, чтобы ее деятельность не наносила вреда морской среде (что подтверждается регулярными исследованиями независимых лабораторий), но и активно участвует в восстановлении популяций осетровых и пресноводных видов рыб. С 2010 г. ОТЭКО, в сотрудничестве с рыбоводными заводами Краснодарского края и Ростовской области, выпустила в водоемы региона более 3 миллионов особей пресноводных видов рыб — белый амур, белый толстолобик и 2 миллионов мальков осетровых видов — русский осетр и стерлядь. Компания вносит свой вклад в сохранение биоразнообразия Азово-Черноморского бассейна и поддержание экологического баланса.

В прошлом году выпуск мальков русского осетра в реку Кубань превратился в настоящий праздник — экологический фестиваль «Реки впадают в моря», в котором приняли участие школьники Тамани, волонтёры «Энергии добра» и почетные гости. Эта акция не только помогла восполнить популяцию редких рыб в Азово-Черноморском бассейне, но и способствовала формированию у молодого поколения бережного отношения к окружающей среде и природе родного края.