Ретро-вечеринка, хиты «Арии» и матч «Черноморца»

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье новороссийцы и гости города смогут посетить концерты, футбольный матч и мастер-классы. А еще можно посмотреть кино и запланировать поход в театр. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Академический симфонический оркестр филармонии под управлением народного артиста России Михаила Щербакова

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Где послушать музыку

22 августа в городском театре Новороссийска в 20:00 состоится концертная программа «Хиты “Сан-Ремо” с симфоническим оркестром». Для зрителей прозвучат популярные песни Адриано Челентано, Тото Кутунньо и других победителей итальянского фестиваля.

Стоимость билета — от 1600 руб. (12+)

22 августа в 21:00 в пабе «Пена» пройдет кавер-концерт творчества «Арии» в исполнении краснодарской группы ReUnion.

Стоимость билета — 1000 руб. (18+)

23 августа в 22:00 в «Бла-Бла кафе» пройдет ретро-вечеринка, диджей представит специально подготовленную музыкальную программу, включающую популярные танцевальные композиции 1980-х, 1990-х и 2000-х годов.

Вход — свободный (18+)

Какие спектакли и выставки посетить

23 августа в городском дворце культуры в 11:00 и 18:00 для юной аудитории пройдет цирковое представление «Мастерская волшебника». Фокусники создадут для детей волшебную атмосферу: юных зрителей ждут загадки, сюрпризы и много юмора. В программе: иллюзионные шутки, трюки с различными предметами, голубями, кроликами и аудиторией.

Стоимость билета — от 500 руб. (6+)

23 августа в городском театре в 19:00 состоится спектакль «Дом Бернарды Альбы». По сюжетуглавная героиня безмерно любит своих дочерей, однако материнская любовь приводит к трагедии, ведь она неосознанно разрушает их жизни.

Стоимость билета — от 600 руб. (16+)

Что смотреть в кино

Кинотеатры продолжат показ семейной приключенческой комедии «Дети-шпионы». По сюжету семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из них обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов.

Стоимость билета — от 300 руб. (12+)

Еще одна киноновинка — хоррор «Улыбка. Новый кошмар» от режиссера Джоанны Цианис. По сюжету Миранда, переживая потерю любимого человека, посещает курсы психологической помощи. Ей кажется, что вокруг нее происходит что-то зловещее — она видит жуткие тени, слышит ужасающие звуки. Не получив помощи у психолога, она отправляется к тарологу, где узнает, что находится в смертельной опасности.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

В кинотеатрах Новороссийска также стартуют премьерные показы авторской ленты Алпера Местчи «Астрал. Заклятие мертвых». По сюжету доктор Кемаль скрывается с семьей в загородном доме, спасаясь от мафии и пытаясь вылечить больную дочь. Однако в особняке начинают происходить странные и пугающие явления.

Стоимость билета — от 350 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

23 августа в «Бла-Бла кафе» в 12:00 пройдет бесплатный мастер-класс для детей старше четырех лет по росписи имбирного пряника, а в 14:00 состоится платный мастер-класс по изготовлению декора из гипса, ароматных саше и созданию контейнерных свечей.

Стоимость билета — от 350 руб. (6+)

23 августа в 19:00 новороссийский «Черноморец» встретится на домашней арене с «Енисеем». Спустя пять туров в ФНЛ у «Черноморца» в активе две ничьи и три поражения, игра может стать первой победой команды в сезоне. «Енисей» занимает последнее место в таблице ФНЛ.

Стоимость билета — от 400 руб. (0+)

23 и 24 августа в 19:00 в цирке-шапито «Торнадо» зрителям представят новую Международную программу «Медведи на буйволах». Хищники будут кататься в манеже верхом на мощных и непокорных буйволах под руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе. В программе также выступление воздушных гимнастов без страховки и номера с различными экзотическими животными. Детям до четырех лет вход бесплатный.

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+)

