Главные новости за 20 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Республике Крым до конца года планируют завершить работы более чем на половине из 1,63 тыс. возводимых объектов. Специалисты также планируют отремонтировать 230 общественных территорий.

Федеральные средства на расчистку русел рек в Краснодарском крае в 2025 году выросли до 149,3 млн руб. В предыдущем году на эти цели направили 82,49 млн руб.

Урожай винограда в Крыму снизится на 15–18% из-за сильной почвенной засухи и весенних заморозков. Уже собрано более 24 т с площади 8 га.

В Геленджике выявили незаконные действия сотрудников местного отдела МВД. Речь идет о замначальника отдела и двух оперативниках, которые познакомились с предполагаемым наркоторговцем в январе 2025 года.

Дефицита топлива, включая бензин АИ-95, на территории Краснодарского края нет, перебоев его поставок с НПЗ не зафиксировано. В августе жители Новороссийска обратили внимание на периодическое отсутствие бензина АИ-95 на городских заправках.

Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП») отчиталось о выплаченных доходах по ценным бумагам. Общая сумма выплаченных дивидендов по акциям предприятия за 2024 год составила 15,67 млрд руб.

ГК «Ренна» прокомментировала нахождение сальмонеллы в «Коровке из Кореновки», сообщив, что данные основаны на анализах частной лаборатории и касаются продукции с истекшим сроком годности. Сейчас компания уточняет наличие оснований для претензий.

Октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сусаны Коблевой, дочери бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова.

ПАО «Магнит» сообщило о принятии решения установить величину процентной ставки по первому купонному периоду размещаемых на Московской бирже облигаций серии БО-004Р-09 в размере 13,3% годовых. Это составляет 10 руб. 93 коп. на одну ценную бумагу.