В Крыму до конца 2025 года завершат строительство более половины объектов

В Республике Крым до конца года планируют завершить работы более чем на половине из 1,63 тыс. возводимых объектов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».

Строительство ведется за счет внебюджетных средств, изъятых у национализированных предприятий. На эти деньги выполняются капитальные ремонты домов культуры, благоустраиваются общественные территории, обновляются инженерные сети.

В частности, в 2025 году будет отремонтировано около 230 общественных территорий. Работы также частично проведут в 100 домах культуры.

Господин Аксенов уточнил, что порядка 1 тыс. объектов возводится и ремонтируется за счет 6,9 млрд руб. из внебюджетных источников. Финансирование еще более 630 объектов осуществляется в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, а также за счет средств регионального и муниципальных бюджетов.

Ранее власти Крыма сообщали, что в первом полугодии 2025 года на торгах реализовали 25 национализированных объектов, принадлежавших украинским олигархам. Продажа зданий принесла бюджету более 2,2 млрд руб., средства направлены на развитие региона и поддержку участников СВО и их семей.

Как сообщал «Ъ-Кубань», власти Крыма планируют до 2028 года направить более 31 млрд руб. на восстановление 20–25 берегоукрепительных сооружений (БУС).

