В Краснодаре арестовали дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова

Октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сусаны Коблевой, дочери бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Об этом сообщает «Ъ»

Задержанная подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Защита обжаловала решение в Краснодарском краевом суде, дата рассмотрения жалобы не назначена.

По данным источников, уголовное преследование Сусанны Коблевой не связано напрямую с обвинениями против ее бывшего супруга Каплана Коблева.

Ранее были арестованы сам Каплан Коблев, а также предприниматели Алексей Еремышко и Александр Агеев. Все они фигурируют в резонансном процессе об изъятии имущества семьи Траховых, инициированном Генеральной прокуратурой РФ.

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы стоимостью более 2,5 млрд руб., в том числе более 160 объектов недвижимости в Краснодаре, Новороссийске, Майкопе и Адыгее, оформленных на членов семьи и доверенных лиц экс-главы ВС республики.