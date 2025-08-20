Новороссийский порт выплатил 15,7 млрд рублей дивидендов по акциям за 2024 год

Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП») отчиталось о выплаченных доходах по ценным бумагам. Общая сумма выплаченных дивидендов по акциям предприятия за 2024 год составила 15,67 млрд руб. Информация опубликована в ЦРКИ «Интерфакс».

В сообщении указывается, что размер выплаченного дохода в расчете на одну ценную бумагу эмитента составляет 0,9573 руб. Общее количество акций, по которым выплачены доходы, 16,37 млрд штук.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ПАО «НМТП» увеличило чистую прибыль по РСБУ за первое полугодие 2025 года на 2,68% — до 29,8 млрд руб. Выручка общества выросла на 6,24% и достигла 18,7 млрд руб. Прибыль от продаж составила 10,6 млрд руб., увеличившись на 0,05% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Чистая прибыль Группы НМТП по итогам 2024 года по МСФО увеличилась на 25,2%, достигнув 37,8 млрд руб. Оператор сохраняет позиции крупнейшего российского порта по объему грузооборота. Контрольный пакет акций НМТП (62%) принадлежит АО «Транснефть».

В 2024 году Группа НМТП снизила суммарный показатель грузооборота на 1,4 млн т, или 1,1% год к году, до 130,9 млн т. Доля группы ПАО «НМТП» в общем грузообороте морских портов РФ за 2024 год составила 14,8%. Значительная часть пришлась на нефтяные грузы.

По итогам первого квартала 2025 года порт перевалил 39,3 млн т груза со снижением 8,7%. При этом НМТП остается лидером среди портов России по грузообороту.

Дмитрий Михеенко