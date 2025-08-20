«Магнит» установил ставку по купонному периоду облигаций в размере 13,3%

ПАО «Магнит» сообщило о принятии решения установить величину процентной ставки по первому купонному периоду размещаемых на Московской бирже облигаций серии БО-004Р-09 в размере 13,3% годовых. Это составляет 10 руб. 93 коп. на одну ценную бумагу. Процентные ставки по купонным периодам со второго по двадцать четвертый включительно равны процентной ставке по первому купонному периоду, говорится в сообщении эмитента.

Каждый купонный период равен одному месяцу. Первый — с 27 августа по 26 сентября 2025 года. Начало 24-го купонного периода — с 18 июля по 17 августа 2027 года. Общий размер подлежащих выплате доходов по облигациям на дату принятия данного решения не определен, как и количество размещаемых ценных бумаг. Размер подлежащих выплате процентов для каждого купонного периода составляет 10,93 руб. из расчета 13,3% годовых, говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ПАО «Магнит» выплатило доходы по биржевым бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям серии БО-005Р-02 и серии БО-004Р-06 за период с 18 июля по 17 августа 2025 года — в общей сумме 1,25 млрд руб. Также издание сообщало, что в июне этого года АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Магнит» на уровне ААА (RU), прогноз «Стабильный», и его облигаций на уровне ААА (RU). В агентстве сообщили, что рейтинг «Магнита» определяется очень сильным операционным риск-профилем, очень крупным размером компании, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью.

По данным Forbes, сеть «Магнит» лидирует в рейтинге самых прибыльных компаний продуктовой розницы по итогам 2024 года. В прошлом году компания «Тандер» (владеет сетью «Магнит») заработала 69,2 млрд руб. чистой прибыли. На втором месте рейтинга оказалась компания «Агроторг» (входит в X5 Group) с супермаркетами «Пятерочка» (36,6 млрд руб.), на третьем — «Бест прайс» с магазинами Fix Price (21,9 млрд руб.).

В компании «Финам» прогнозируют, что дивиденды «Магнита» за 2025 год могут быть на уровне 360 руб. на акцию. Аналитики оценивают чистую прибыль и EBITDA ритейлера по итогам 2025 года на уровне 62,6 млрд руб. и 234,3 млрд руб. соответственно. По итогам 2026 года прогноз EBITDA компании равен 227,5 млрд руб. Динамику торговых площадей эмитента по итогам 2025 и 2026 годов аналитики «Финама» оценивают в 4% и 0% год к году. «Отсутствие прогресса в улучшении статистики чистого долга и рентабельности компании в ближайшие кварталы, возможно, транслируется в повышение нами дисконта – поправки на риски вложений в бумаги эмитента с текущего уровня в 20%»,— резюмировали в «Финаме».

Дмитрий Михеенко