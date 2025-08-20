В Крыму урожай винограда снизится на 15–18% из-за весенних заморозков
Урожай винограда в Крыму снизится на 15–18% из-за сильной почвенной засухи и весенних заморозков. Уже собрано более 24 т с площади 8 га. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова
Уборка винограда в Республике Крым началась в середине августа. Ее проводят в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах.
По словам Сергея Аксенова, приоритетом для республики является государственная поддержка отрасли виноградарства и виноделия. В этом году на эти цели направили более 839,5 млн руб., в прошлом — 736,8 млн руб. Уже освоено 99,87% выделенных средств.
Субсидии предоставляются на покупку посадочного материала, оборудования и шпалер. До конца 2025 года планируют заложить не менее 1,1 тыс. га молодых виноградников.