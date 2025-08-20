В Крыму урожай винограда снизится на 15–18% из-за весенних заморозков

Урожай винограда в Крыму снизится на 15–18% из-за сильной почвенной засухи и весенних заморозков. Уже собрано более 24 т с площади 8 га. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Уборка винограда в Республике Крым началась в середине августа. Ее проводят в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах.

По словам Сергея Аксенова, приоритетом для республики является государственная поддержка отрасли виноградарства и виноделия. В этом году на эти цели направили более 839,5 млн руб., в прошлом — 736,8 млн руб. Уже освоено 99,87% выделенных средств.

Субсидии предоставляются на покупку посадочного материала, оборудования и шпалер. До конца 2025 года планируют заложить не менее 1,1 тыс. га молодых виноградников.

Алина Зорина