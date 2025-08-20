В Новороссийске построят технопарк «Н-Порт»

В Новороссийске разработана концепция индустриальной площадки «Н-Порт». Управляющая компания «Новороссийский промышленный технопарк» завершила предпроектные работы и формирует пул будущих резидентов, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на минпром Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инвестор пока не направлял в региональную администрацию заявку на заключение соглашения и не раскрывал объем планируемых вложений.

По предварительным данным, резиденты «Н-Порта» будут специализироваться на выпуске металлоизделий и робототехники, включая решения для логистики, портовой инфраструктуры и сельского хозяйства. Реализацию проекта прогнозировали к 2027 году.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», УК «Новороссийский промышленный технопарк» зарегистрирована в 2022 году на территории Цемдолины. Бенефициаром и руководителем значится Андрей Максименко, владелец компании «Клауд Офис», занимающейся лизингом офисной техники.

Анна Гречко