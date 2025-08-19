Главные новости за 19 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Красногорский городской суд Московской области постановил конфисковать в государственную собственность имущество бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на сумму свыше 13 млрд руб.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев запустил официальный канал на социальной платформе MAX, войдя в число первых глав регионов, представленных в этом мессенджере.

Трамп заявил о невозможности вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма

Издание «Коммерсантъ-Кубань» по итогам второго квартала 2025 года заняло первое место в топ-20 самых цитируемых СМИ Краснодарского края по версии «Медиалогии». Индекс цитируемости «Ъ-Кубань» составил 65,83.

За первый месяц работы после снятия ограничений аэропорт Геленджика обслужил 32,7 тыс. пассажиров. По данным Росавиации, за этот период было выполнено 220 рейсов, при среднем суточном пассажиропотоке в 1 тыс. человек.

Власти Крыма планируют до 2028 года направить более 31 млрд руб. на восстановление 20–25 берегоукрепительных сооружений (БУС).

Арбитражный суд Краснодарского края отказал Черноморо-Азовскому управлению Росприроднадзора во взыскании 84,1 млн руб. с администрации и водоканала Сочи за загрязнение реки Бзугу.

В Краснодарском крае с начала 2025 года до августа зарегистрировали 1,7 тыс. договоров аренды помещений. По данному показателю регион занял третье место в России после Москвы (3,9 тыс.) и Санкт-Петербурга (3,7 тыс.).