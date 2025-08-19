Кубань вошла в топ-3 регионов России по числу договоров аренды помещений

В Краснодарском крае с начала 2025 года до августа зарегистрировали 1,7 тыс. договоров аренды помещений. По данному показателю регион занял третье место в России после Москвы (3,9 тыс.) и Санкт-Петербурга (3,7 тыс.), сообщается на портале Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С начала года Росреестр зафиксировал 55,2 тыс. договоров аренды зданий по всей стране, что на 55% превышает показатель прошлого года. В Южном федеральном округе за указанный период оформили 41,4 тыс. договоров аренды земельных участков. Всего по стране заключили 309 тыс. договоров аренды земель и зданий.

Средняя ставка аренды офисов класса А в Краснодарском крае в марте 2025 года составила 1,3 тыс. руб. за кв. м, что на 18% выше показателя марта 2024 года. Офисы класса В подорожали на 7%, до 1,1 тыс. руб. за кв. м.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край остается одним из самых востребованных регионов ЮФО на рынке складской недвижимости. По итогам 2024 года спрос превысил предложение, что привело к сокращению доли свободных качественных складов класса А до 0,7% на начало 2025 года.

Анна Гречко