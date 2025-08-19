Аэропорт Геленджика обслужил 32,7 тысячи пассажиров после возобновления работы
За первый месяц работы после снятия ограничений аэропорт Геленджика обслужил 32,7 тыс. пассажиров. По данным Росавиации, за этот период было выполнено 220 рейсов, при среднем суточном пассажиропотоке в 1 тыс. человек
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
В Росавиации подчеркнули, что показатели аэропорта Геленджика после возобновления полетов демонстрируют высокую востребованность воздушной гавани и значительный туристический потенциал курорта.
Регулярное авиасообщение с Геленджиком было восстановлено 18 июля 2025 года после длительного перерыва, связанного с ограничительными мерами, введенными в 2022 году. Первым рейсом стал перелет из Москвы, выполненный авиакомпанией «Аэрофлот».
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 17,8 тыс. пассажиров за первый месяц работы возобновленного авиасообщения между Москвой и Геленджиком.