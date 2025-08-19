У экс-главы краевого суда Кубани Чернова конфисковали активы на 13 млрд рублей

Красногорский городской суд Московской области постановил конфисковать в государственную собственность имущество бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на сумму свыше 13 млрд руб. Решение было принято в рамках антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры РФ.

В перечень изъятого имущества вошли 87 объектов недвижимости, включая земельные участки общей площадью 6,8 га, коммерческие и офисные помещения, квартиры и машино-места. Также государству перешли активы сельскохозяйственного предприятия ООО «СХП «Дмитриевское» с земельным банком 5 тысяч гектаров и доля в уставном капитале ООО «Бар «Рубин». Дополнительно с ответчиков взыскано 3,1 млрд руб., полученных от реализации имущества, приобретенного коррупционным путем.

Исковое заявление было подано Генпрокуратурой в октябре 2024 года после установления фактов нарушения Черновым антикоррупционного законодательства в период руководства краевым судом с 1994 по 2019 год. По первоначальным оценкам стоимость активов оценивалась в 7 млрд руб., однако в ходе судебного разбирательства сумма исковых требований была пересмотрена в сторону увеличения.